Fašizmus pre začiatočníkov

Ako bude vyzerať radostný nacistický Slovakistan? Toto je poviedka, vízia, ako by to mohlo dopadnúť v budúcnosti.

Desaťročný uniformovaný branec príde domov, pozdraví rodičov zdvihnutím paže a podá hlásenie. Dnes dostal z Vlastenectva dobrý bod a počas vyučovania mohli jedného spolužiaka verejne popľuť. Nevedel nahlas odrecitovať prísahu vlasti. To sa nesmie! A trestajú aj tých čo sa nepozdravili učiteľke či sa nepekne pozreli na Vlajku. Otec s hrdosťou v očiach vyzve mladého, nech sa prezlečie do športovej uniformy, lebo o pol hodinu je nástup na večernú brannú prípravu.

„Choďte, chlapci,“ lúči sa s nimi matka so slzou v oku a pridá hlas na rádiu, lebo si chce vypočuť novú kázeň Vodcu o správnej výchove k vlastenectvu. Chce, aby sa jej deti, každú chvíľu čaká teraz štvrté, pekne zaradili do štátnej služby. Vlasť a Vodca potrebujú každú dušu, každé telo.

Najstaršia dcéra je už v internátnej škole, má šestnásť, o pár mesiacov ju už môžu odovzdať štátnej službe pre pôrody, prešla kontrolou rasovej čistoty a môže plodiť nové deti pre krajinu.

Druhá dcéra práve nastúpila do školy a už doniesla vyznamenanie za dobré správanie, keď udala spolužiačky, ktoré si priniesli do školy akýsi starý časopis s obrázkami nejakého odporného ušatého Mišiaka. Vďaka jej statočnosti tak zavreli aj starú mamu jedného z dievčatiek, pretože uchovávala nedovolené staré časopisy, ktoré mala dávno odovzdať na recykláciu.

Odkedy sa Slovakistan vytrhol z otroctva hnusného diktátu Bruselu, urobili sme poriadky so židoboľševickou čvargou a všetkými farebnými. Postavili sme múry na hraniciach, aby k nám neprechádzali žiadni migranti a nenivočili nám našu vlasť. Slovakistan patrí Slovákom, ani my predsa nechodíme do ich slaného mora medzi tie odpadky a splašky. Nebudú nám špiniť ani slovenskú prírodu a ani našu slovanskú rasu, počúva matka z rozhlasu a hladká si brucho.

Múdro hovorí ten Vodca a šúpe ďalej zemiaky. Tie sú najlepšie, s mliečkom od domácej kravky. Mäso len v nedeľu. A ovocie, čo si dopestujú, nebudeme si predsa špiniť bruchá nejakým ovocím od černochov z Afriky. Len na sviatok dostanú ryžu od bratov zo Severnej Kórei, ďalekého to priateľského ostrova slobody.

Otec a syn, v zelenej teplákovej uniforme, obidvaja predpisovo vystrihaní, už stoja na cvičnom pľaci. Najprv drsná rozcvička, veď Slovan je bojovník. A potom sa budú otcovia a deti pripravovať na pálenie kníh. Majú vytipovaný jeden z bytov, odkiaľ majitelia ušli a nechali tam len akúsi starenu. Určite sú to nejakí židia. Dnes idú byt vypratať. Byty patria predsa štátu a ľuďom, ktorí sú oddaní strane a potrebujú bývať. A starenu pošlú do tábora pre starých, tam nejako dožije. Štát sa o každého postará najmúdrejšie.

Syn sa už teší, keď splní telesné skúšky a prípravu, dostane svoje prvé slovanské tetovanie na hruď. Bude môcť chodiť so staršími robiť poriadkovú stráž do neďalekej osady. Dostane svoj prvý obušok a možno sa ocitne aj na tabuli cti v štátnych novinách Hrdý branec. A bude už môcť chodiť na pranier pozerať sa na bičovanie občanov, ktorí sa neúctivo vyjadrili na adresu Vodcu, Strany či žiarivého Slovakistanu!

Matku prepadli pôrodné bolesti, tak odrazu. Vie, čo má robiť, tak stavia vodu na sporák, nech sa hreje. Teplá tečie len v sobotu. Hádam nevypnú elektriku. Kedysi sa dala zavolať sanitka, ale taký výmysel amerického imperializmu ako sú telefóny hrdý Slovák nepotrebuje. A tak len búcha na podlahu, nech jej príde suseda pomôcť, sú dohodnuté. Pre Vlasť a Národ všetko urobia správne. Hádam porodí rýchlo, nech môže svojim brancom dokončiť večeru.

***

Takto asi nechceme žiť. Urobíme preto niečo?