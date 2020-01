Liberalizmus je zemiak

Slovo liberalizmus sa dnes zneužíva podobným spôsobom, ako sa za socializmu používali slová zapredanec imperializmu a revizionista. Už súdruh Lenin vedel, že nepriateľovi treba dať nezrozumiteľnú nálepku.

Predstavte si, že by ste ukázali prstom na zemiak a povedali, že je v ňom alkaloid solanín a ten zabíja. Všetky zemiaky sú solanínové, je to hrozba pre ľudstvo a treba ich odvrhnúť!

Čudné? Ale je to pravda!

V prípade, že by ste jedli práve naklíčené zemiaky s väčšími zelenými plochami, jedli by ste ich surové, neošúpané, naklíčené a veľa (aspoň kilo!), tak by vám mohlo prísť poriadne nevoľno.

Znamená to však, že zemiaky sú zlo a jed? Pri dobrej propagande by sa to možno aj podarilo, obrať nás o kašu či hranolčeky. Či o naše národné jedlo, bryndzové halušky.

A ako súvisia zemiaky s liberalizmom?

V rokoch 1771 – 1773 zažívalo Rakúsko-uhorské cisárstvo poľnohospodársky neúrodné roky a tak sa Mária Terézia rozhodla významným spôsobom posilniť pestovanie nových plodín z Ameriky, najmä zemiakov a kukurice.

Po 250 rokoch vnímame zemiaky ako neodmysliteľnú súčasť našej kultúry, ako samozrejmosť.

Mária Terézia bola osvietená panovníčka a za jej panovania vstúpili do praxe aj mnohé ďalšie užitočné zákony, ktoré dnes vnímame ako normálne. Napríklad povinná školská dochádzka. A na sklonku 18. storočia prebiehala aj osvietenská premena Európy, ktorej výsledkom bola prvá Deklarácia ľudských práv. Písal sa rok 1789 a najjednoduchšie ju vystihujú tri slová: sloboda, rovnosť, bratstvo.

Tieto tri slová sú základom charty ľudských práv, ale aj liberálnej demokracie.

Je zvláštne, ako si žijú slová a vyprázdňuje sa ich obsah, keď si ich do úst vezmú ľudia, ktorí majú v hlave terminologickú fašírku a absolutizujú jeden z uhlov pohľadu.

...Pamätáte sa na časy, keď sa nesmelo chodiť do kostola, lebo to bolo proti oficiálnej straníckej línii? To je obraz totality. Dnes do kostola môžete, ale nemusíte ísť. To je výsledok liberálnej demokracie...

...Pamätáte si na časy, keď ste nemohli vycestovať „len tak“ do Francúzska a už keď ste išli len do Maďarska, museli ste prejsť ponižujúcou kontrolou? To je totalitná diktatúra. Dnes môžete a nemusíte cestovať, ako sa vám zachce. To je tiež výsledok liberálnej demokracie....

...Viete, že sú krajiny, kde neexistujú reálne slobodné voľby a ak aj voľby v štáte sú, tak je vopred jasné, že v nich vyhrá jediný navrhnutý kandidát, lebo ostatní sú práve v base. To je autoritatívny režim a pozná ho nielen Severná Kórea, ale aj Bielorusko či Rusko. Voľby do samospráv, národných parlamentov či do prezidentského paláca – to sú výdobytky liberálnej demokracie....

...Mediálny súboj koncepcií tradičnej rodiny a práv sexuálnych menšín je možný len preto, že žijeme v liberálnej demokracii. Právo povedať si na verejnosti čokoľvek, čo nezasahuje do práv druhých, teda sloboda prejavu...

Ste liberál?

Nadvláda zákona nad svojvôľou mocných ľudí? To bolo garantované už v spomínanej Deklarácii ľudských práv z roku 1789, v ktorej sa píše, že „Ľudia sa rodia a zostávajú slobodní a rovní pred zákonom.“

Súhlasíte s touto vetou? S tvrdením, že sa rodíme slobodní? A sme slobodní? A máme mať rovnaké práva pred zákonom? Chcete krajinu, kde má každý rovnakú šancu na dobrý, spokojný a šťastný život? Chcete žiť v krajine, kde sa menšiny, chorí, starí, deti nemusia báť útlaku a vyčleňovania?

Tak ste liberál. Môžete byť na seba hrdý. A môžete byť hrdý aj na to, že Slovensko je európska liberálna demokracia.

Ale sú ľudia, ktorí chcú deliť iných na lepších a horších. Na tých, ktorí nemajú právo na plnohodnotnú existenciu, lebo majú inú farbu pokožky, hovoria iným jazykom, milujú sa inak, ako predpísaným spôsobom. Takíto ľudia porušujú základné ľudské práva iných a smerujú k autoritárstvu (...komunizmus, fašizmus, absolutistické monarchie a iné...)

V roku 1948 prijala Organizácia spojených národov Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, ku ktorej sa hlásime aj v našej Ústave SR. Je to jednoduchý a pekný text. Prečítajte si ho a popremýšľajte. Prvý článok hovorí: „Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti aj právach. Sú obdarení rozumom a svedomím a majú sa k sebe správať v duchu bratstva.“

Je liberál nadávka alebo naše privilégium?

Byť liberálom znamená akceptovať Všeobecnú deklaráciu ľudských práv. Liberalizmus je uznanie štátom a zaručenie individuálnych slobôd. Je to dôraz na to, že žijeme v právnom štáte, čiže nikto z nás si v štáte nemôže svojvoľne robiť čo chce, ale len to, čo je v súlade so zákonmi.

Zamieňanie slova liberál a napĺňanie ho neprimeraným obsahom, je pre mnohých a najmä v predvolebnom čase zábavné. Opakom liberála je totalitný autokrat. Liberálna demokracia umožňuje, aby sa v spoločnosti presadzovali tradicionalisti aj inovátori, aby sme tu mali konzervatívny pohľad na svet, pravicových i ľavicových aktivistov.

Strašiť liberalizmom, že to znamená ...svadby homosexuálov a rozvrat tradičnej rodiny alebo že sa tu bude legalizovať drogová scéna..., je hlúpe zavádzanie.

Je to rovnaká hlúposť, ako tvrdiť, že zemiaky sú jedovaté.

Liberalizmus vždy hľadal a bude hľadať možnosti, kompromisy, tolerantné riešenia, pričom sa bude pozerať na všetkých ľudí ako na rovnoprávnych jedincov. NA tých, ktorí žijú v rodine i na tých, ktorí sa rozhodli žiť v celibáte. Rovnako, ako na tých, ktorí pijú alkohol aj na tých, ktorí sa rozhodli alkohol nepiť.

Dôležité je však nastaviť zákonné podmienky, aby nikto z nich nebol diskriminovaný. Aby tu chcel žiť, lebo sa bude cítiť dobre, bezpečne a bude vedieť, že jeho práva a povinnosti sú jasne dané.

A čo teda s tými zemiakmi?

Zemiaky nezahlušíme preto, že sa v nich v istých prípadoch môže vyskytnúť viac alkaloidu nazývaného solanín. Len ich treba vedieť používať.

Ani liberalizmus nemôžeme označiť za strašiaka len preto, že v rámci rovnosti, slobody a bratstva sa aj vo verejnej diskusii môžu objaviť témy, ktoré nám nemusia byť všetkým po chuti. Môžeme o nich diskutovať, môžeme navrhovať zákonné riešenia, ktoré nebudú proti srsti väčšine v spoločnosti, ale zároveň nepoškodia ani menšinám.

Mimochodom, pôvod slova liberal odkazuje na označenie slobodný človek. Hodnoty liberálnej demokracie totiž stoja na spojení slobody a zodpovednosti.