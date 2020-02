Torta v tvári voliča

Keď politike chýba kultúra, skončí ako groteska: s tortou nacapenou na tvár voličov. Politici si namaľovali klaunské tváre a my sa len s úžasom pozeráme, ako sa v čaptavých topánkach a s grimasou vysmievajú sami sebe.

Byť dnes v politickom súboji je vziať na seba údel vyvrheľa, blázna či čudáka, ktorý sa chce spojiť s mafiou. Politikov dnes nevnímame ako elitu národa či ľudí, ktorí vsadili svoje občas aj dobré meno do služieb spoločenstva.

A ak sa takí nájdu, hneď sa na nich hľadá kompromitujúci materiál či hádže aspoň hnoj.

Na jednej strane máte grázlikov, ktorí si z ústavy a pravidiel urobili milenku na jednu noc, na strane druhej nepodarených akčných umelcov, ktorí chcú, aby ich snímali kamery. Televízie už dávno chcú šou, spojenie informácii a entertainmentu, teda zábavy. A k tomu pridajme internetovú klik-generáciu, ktorá chce „šokujúce“ titulky a zábavný obsah.

Nechceme premýšľať, ale cynicky zomrieť od smiechu.

Tretia a normálna cesta akoby prestala existovať. Slušní politici, hodnotová politika, morálne zásady, práca pre spoločenstvo, to je práca, ktorá nie je zaujímavá. Tá nepredáva, nekričí, nepriťahuje pozornosť. Takúto prácu robia ľudia, ktorí chcú odviesť dobrý výkon, slúžiť veci a nechať za sebou nie spúšť, ale fungujúcu obec, mesto, krajinu.

Robím pravidelne pokus na študentoch masmediálnej komunikácie na prvých hodinách ich vysokoškolského života: ukážem im dve fotografie – na jednej je futbalista Hamšík alebo cyklista Sagan, na druhej si vždy vyberiem aktuálne najmenej známeho výkonného politika, ministra hospodárstva či životného prostredia. Pýtam sa, či vedia, kto je na fotografii. V prednáškovej sále temer 100 % vie, kto je športovec a temer nikto, kto je tým nudným politikom. A pritom ten športovec pre ich životy nič neznamená. Ten druhý, „neviditeľný“ politik, rozhoduje o ich živote, o tom, čo majú v peňaženke a aký vzduch dýchajú.

Výhra šokom

Bulvarizácia médií nie je slovenský vynález, týmto neduhom trpí celý mediálny priestor v demokratickom prostredí. Internet a reklamný trh dnes je výrazne netransparentný. Technologické algoritmy nerobia rozdiely medzi kvalitnou žurnalistikou a „fake news“.

Pre algoritmy sú dôležité počty, kliky, návštevnosť, premávka, nie obsah. A tak sa na internetovom trhu preferujú „story“ – najlepšie škandály, osobné výkriky, urážky, ne-normálne ataky, príbehy, ktoré polarizujú.

Tento trend bulvarizácie médií splodil novú generáciu politikov. Nie takých, ktorí chcú slúžiť veci, riadiť rozumne a zodpovedne štát, ale takých, ktorí víťazia svojou schopnosť upútať za každú cenu pozornosť. Zámerne využívajú kontroverzný jazyk, štvú a brýzgajú na druhých špinu, robia media-event akcie. Sťahujú pozornosť na seba, chcú zatiahnuť voličov do hry na „my“ a „oni“ v ostrej konfrontačnej politike. To zaberá, na to sa kliká, o tom sa hovorí.

Ale toto hulvátstvo nie je politika, diskusia, verejný priestor, hľadanie kompromisov a rozvoj občianskej spoločnosti.

O dobrej politike by ste vlastne ani nemali vedieť. Ak štát riadia ľudia, ktorí robia svoju prácu v prospech spoločenstva, tak je to z pohľadu mnohých dnešných médií nuda.

Lenže štát by nemali riadiť ľudia, ktorí s maskou klauna a výstrelmi absurdných hesiel kričia z cirkusového šapitó na divákov.

Chodil som v ostatných týždňoch po uliciach Slovenska, od Sečoviec po Senec, od Šamorína po Dubinné. Najčastejšie túžby ľudí, s ktorými som sa stretával, boli a sú: Chceme žiť v krajine, kde sa žiť dá, kde sa vieme rozprávať. Nie v takej, kde sa medzi sebou ľudia nenávidia.

Na takúto krajinu potrebujeme nie marketingovú, ale kultúrnu a hodnotovú politiku. Takú, ktorá nevytŕča a nekričí.